Міноборони: РФ втратила в Україні більше вертольотів, ніж за попередні 4 війни

За 45 днів війни проти України РФ втратила 137 гелікоптерів. Це більше, ніж за чотири попередні війни.﻿

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"За 45 днів війни в Україні рашисти втратили 137 вертольотів!" – ідеться в повідомленні.

Для порівняння в Міноборони навели такі факти: у першу чеченську війну РФ втратила 21 гелікоптер, другу чеченську – 36 гелікоптерів, грузинську – 3 гелікоптери, сирійську – 23 гелікоптери.

Тобто, у 4 війнах РФ втратила лише 83 вертольоти.