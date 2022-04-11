МЗС: Канада вводить санкції проти підприємств оборонного сектору РФ

Канада запроваджує санкції проти 33 російських підприємств, що належать до оборонного сектору. Вони прямо чи опосередковано підтримували російське військо, повідомляє 24 Канал.

Про це розповіла міністерка закордонних справ Мелані Жолі.

За словами чиновниці, заходи передбачають замороження активів та заборону на діяльність включених до списку організацій. Зокрема:

Московського фізико-технічного інституту,

ТОВ "Інтеграл СПБ",

ВАТ "Суднобудівний завод "Вимпел".

"Канада завжди була і завжди буде стояти на боці України...Ці заходи є прикладом нашої непохитної підтримки України та її народу" ,– сказала Жолі.

Зауважимо, після повномасштабного нападу Росії, Канада ввела санкції проти понад 700 фізичних та юридичних осіб із Росії та Білорусі.