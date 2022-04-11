Гайдай: окупанти обстріляли Лисичанськ із важкого озброєння
Російські окупанти обстріляли Лисичанськ з важкого озброєння, загинула одна людина.
Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
"Пряме попадання у багатоповерхівку, ДСНС продовжують розбирати завали. Вже маємо одного загиблого", — написав він.
Раніше Гайдай повідомляв, що в містах Луганської області не залишилося жодного уцілілого об'єкта інфраструктури, все зруйновано російськими окупантами.