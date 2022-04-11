CNN: у Пакистані обрали нового голову уряду

У Пакистані лідера опозиції Шехбаза Шаріфа обрали новим прем'єр-міністром країни після того, як Імран Хану було оголошено вотум недовіри через звинувачення в поганому управлінні.﻿ Про це, посилаючись на CNN, повідомляє Новое время.

В останні місяці Шехбаз Шаріф очолив кампанію зі зміщення Хана з посади глави уряду Пакистану через звинувачення у поганому державному та економічному управлінні. Разом з опозицією він закликав Хана піти у відставку перед вотумом недовіри, який, як багато хто очікував, призведе до звільнення Хана.

Екс-прем'єр неодноразово відкидав критику і натомість стверджував, що дії проти нього були спробою зміни режиму, яку підтримував Вашингтон і деякі члени опозиції. Звинувачення відкинули як Держдепартамент США, так і пакистанська опозиція.

Згодом віце-спікер парламенту заблокував вотум недовіри Хану. Потім Хан розпустив парламент та закликав до дострокових виборів. Опозиція заперечила дії Хана у вищому суді Пакистану, а Шехбаз Шаріф назвав їх "нічим іншим, як державною зрадою" . Минулого тижня суд ухвалив, що блокування вотуму недовіри Хану було неконституційним і проклало шлях до приходу до влади Шахбаза Шаріфа.

Шаріф, колишній головний міністр провінції Пенджаб і молодший брат тричі прем'єр-міністра Пакистану Наваза Шаріфа, займатиме посаду прем'єр-міністра до наступних виборів, які, як очікується, відбудуться у 2023 році.