ОК "Південь": ворог не залишає спроб просунутися на Миколаївському напрямку

Окупанти намагаються покращити своє положення на Миколаївському напрямку, проте безуспішно. Українські військові знищують ворога, відтісняють його з займаних позицій та знищують ворожу логістику.

Про це повідомляє﻿ оперативне командування "Південь".

"Окупанти не полишають спр ﻿﻿ об покращити своє положення на Миколаївському напрямку, але вони не мають успіху" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог продовжує атакувати південні регіони артилерією та ракетними обстрілами.

Також не припиняються інформаційні атаки на цивільне населення півдня України. Так, на Херсонщині агітують за створення так званої "херсонської народної республіки", проте місцеві протидіють окупантам свідомим цивільним спротивом.

Спільно з прикордонниками українські військовослужбовці продовжують забезпечувати евакуацію цивільного населення з "гарячих" точок Миколаївщини та тимчасово окупованих територій Херсонщини до безпечних зон.

Обстановка в Чорному морі залишається без змін, зберігаючи високу імовірність ракетних атак.