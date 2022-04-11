Розвідка опублікувала дані окупантів, що звірствували в Бородянці

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало дані російських військових 234 десантно-штурмового полку. Вони вчиняли геноцид українського народу в Бородянці Київської області.﻿

Про це повідомила прес-служба﻿ ГУР МО.

Зі списком окупантів, які вчиняють злочини проти українського народу, можна ознайомитися за посиланням﻿.

"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 234 десантно-штурмового полку (військова частина 74268) м. Псков, що брали участь у геноциді народу України в Київській області! Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує!" - ідеться в повідомленні.

Раніше українська розвідка оприлюднила імена окупантів, причетних до "різанини в Бучі".