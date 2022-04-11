Зеленський: війна перейшла у найскладніший етап

В Україні розпочинається найскладніший етап війни на сході країни, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS, повідомляє Корреспондент.

"Ми не знаємо, яка кількість техніки буде, і розуміємо, що буде в рази більше, ніж зараз. Ми бачимо скупчення військових, техніки біля сходу та півдня нашої держави. Ми розуміємо майже всі коридори, куди піде ворог. Ми розуміємо, що він збирається зробити, і розуміємо, що від швидкості того, як нам допомагатимуть, і насамперед до речі, США, від тієї швидкості, як вони зможуть нам передати зброю, чесно скажу вам, залежить, вистоїмо ми чи ні" , - заявив він.

Зеленський зазначив, що "не готовий" віддавати території за мир із Росією.

"Чи готові ми віддати території за мир? Ми не готові віддавати свої території. Я б не хотів потрапити в ситуацію, коли мені доведеться про це думати і реально відповідати на це питання. Ми вже віддали життя багатьох людей, щоб зберегти державу. Ми, як мінімум, в боргу перед ними... Але це життя і буває по-різному" , - сказав він.

"Ми розуміємо російську сторону. Вони кажуть: визнайте Крим російською територією... Я точно це не визнаватиму. А потім вони кажуть: давайте вирішимо питання з Донбасом. А апетит там виріс, вони хочуть весь Донбас. А потім вони окупували Херсонську область і були б раді забрати південь. Такі питання будуть вставати на зустрічі (з Путіним), якщо вона буде" , - додав він.

Також Зеленський відповів на запитання, що буде для нього перемогою.

"Її відчують наші люди. Вони повернуться. Повернення людей – це кров для організму. Без них нічого немає, і сенсу немає в територіях. Повернуться люди, бомбардування закінчаться, ми повернемо наші території та військових. Росії на них не буде. Так, я розумію, що вони не вийдуть з Криму. Я розумію, що довго боротимемося і торгуватимемося за території на сході, на Донбасі. Повернуться люди, підуть танки, тоді це буде перемога" , - сказав він.

Раніше в Офісі президента заявили, що російські війська розпочали перший етап наступу на сході України. При цьому очікується прибуття підкріплення.