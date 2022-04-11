Лавров озвучив нову ціль "спецоперації" в Україні

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що "військова операція" Росії в Україні має на меті покінчити з курсом США на домінування у світі, повідомляє Корреспондент.

"Наша спеціальна військова операція покликана покласти край безоглядному розширенню та безоглядному курсу на повне домінування США та під ними інших західних країн на міжнародній арені. Домінування, яке вибудовується з найгрубішими порушеннями міжнародного права, за певними правилами, про які вони тільки тепер і стверджують і які виробляють час від часу" , - цитують росЗМІ слова Лаврова.

При цьому політику Заходу стосовно Москви Лавров назвав "озлобленою і розлюченою". Глава МЗС РФ також заявив, що влада Євросоюзу розглядає Київ як своєрідний плацдарм для придушення Росії. Але зазначив, що Росія ніколи не підкорятиметься тиску.

Він також розкритикував слова глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, який заявив, що війну з Росією буде виграно на полі битви. Крім того, Лавров наголосив, що Росія виступає за переговори з Україною.

При цьому він звинуватив українську делегацію у тому, що вона на переговорах "вивертається на 180 градусів".