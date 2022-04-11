Залужний: ми тримаємо зв'язок із захисниками Маріуполя

Залужний: ми тримаємо зв'язок із захисниками Маріуполя
Фото: facebook.com/CinCAFU

Оборона Маріуполя триває, робиться все можливе і неможливе для перемоги та збереження життя особового складу та мирного населення на всіх напрямках.

Про це написав﻿ головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний.

"Триває оборона Маріуполя. Зв’язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують місто, стійкий та підтримується", - йдеться в повідомленні.

Він наголосив, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень.

"Ми робимо можливе й неможливе для Перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках. Вірте у Збройні Сили України!" - написав Залужний.

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