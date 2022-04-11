Залужний: ми тримаємо зв'язок із захисниками Маріуполя

Оборона Маріуполя триває, робиться все можливе і неможливе для перемоги та збереження життя особового складу та мирного населення на всіх напрямках.

Про це написав﻿ головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний.

"Триває оборона Маріуполя. Зв’язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують місто, стійкий та підтримується" , - йдеться в повідомленні.

Він наголосив, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень.