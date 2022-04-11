Залужний: ми тримаємо зв'язок із захисниками Маріуполя
Оборона Маріуполя триває, робиться все можливе і неможливе для перемоги та збереження життя особового складу та мирного населення на всіх напрямках.
Про це написав головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний.
"Триває оборона Маріуполя. Зв’язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують місто, стійкий та підтримується", - йдеться в повідомленні.
Він наголосив, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень.
"Ми робимо можливе й неможливе для Перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках. Вірте у Збройні Сили України!" - написав Залужний.