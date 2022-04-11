Борель виступив за негайні поставки зброї Україні

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель закликав країни ЄС терміново надати Україні всю зброю, яку вона просить. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що після поїздки до Києва глава європейської дипломатії звернувся до країн ЄС із закликом надати зброю Україні, оскільки вона готується до активізації російської воєнної кампанії. При цьому Боррель підкреслив європейським дипломатам, що рішення необхідно ухвалити найближчими днями, а не тижнями.

Передбачається, що військова кампанія на сході України матиме вирішальне значення для закінчення війни. Тому Київ має лише невелике вікно для підготовки та отримання необхідної зброї.

За даними Bloomberg, більшість країн ЄС взяли зобов'язання вивчити запити на постачання танків та реактивних систем залпового вогню. Ця тема має обговорюватися на зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі у понеділок.

Раніше у суботу Боррель заявив, що війну з Росією буде виграно на полі битви. А сьогодні глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україні потрібно більше військової техніки, особливо важкої зброї, і зараз немає часу на відмовки.