Міноборони: РФ майже готова до наступу на Донбасі

Росія вже майже закінчила підготовку до наступальної операції на Донбасі, бойові дії на території Донецької та Луганської областей можуть розпочатися найближчим часом. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що противник перейшов до фази завершення відновлення своїх підрозділів та перекидання їх на території Донецької та Луганської областей.

"Ми прогнозуємо, що активні бойові дії почнуться на цих територіях вже десь найближчим часом. Водночас українська армія готова до цього" , - інформує спікер.

За словами Мотузяника, останнім часом у Донецькій та Луганській областях уздовж лінії розмежування кількість російських військ значно збільшилася і продовжуватиме збільшуватися.

У Міноборони також повідомляють, що можливе відновлення наступу РФ на Київ залежатиме від бойових дій у Донецькій та Луганській областях

"Наразі з території Київської та Чернігівської областей російські підрозділи були частково вибиті, частково вони самі відійшли, перекинуті на територію Білорусі, звідти – на територію Росії, і звідти – на територію Сходу України. Питання можливого поновлення наступу противника на столицю залежатиме від тих бойових дій, які триватимуть у Донецькій та Луганській областях" , - сказав Мотузяник.

Він зазначив, що відомо про кілька батальйонних тактичних груп на території Республіки Білорусь, які здійснюють демонстраційні дії.