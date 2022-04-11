ООН: Україну через війну залишили понад 4,5 млн людей

З початку повномасштабного вторгнення Росії, кількість біженців, які виїхали з України, станом на 9 квітня, перевищило 4,5 мільйона осіб — це одна з найбільших міграційних криз у Європі. Такі дані оприлюднило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), повідомляє Новое время.

Зазначається, що з 24 лютого за кордон виїхали вже 4 503 954 особи, а загалом понад чверть українців зараз живуть не там, де жили до 24 лютого.

Більшість українців поїхали до Польщі — майже 2,6 млн людей. До Румунії виїхали понад 686 тис. осіб, до Угорщини — 419 тис., до Молдови — майже 411 тис., до РФ — 404 тис., до Словаччини — 314 тис. і до Білорусі — 19 тис. осіб.

Зазначено, що понад 7,1 млн українців вважаються внутрішньо переміщеними особами, тобто залишилися в країні, але були змушені покинути власний дім.

Згідно з даними, які опубліковані в Telegram-каналі UA War Infographics, Війна спричинила одну з найбільших міграційних криз у Європі - вона входить у п’ятірку найбільших з 1960 року за кількістю мігрантів.