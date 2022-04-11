Небезпека для Києва залишається, однак столиця має бути готова до оборони. Про це повідомляє﻿ Київська міська військова адміністрація.

"Небезпека для Києва залишається! Доки немає миру, Київ повинен бути готовим до оборони" , - повідомляє військова адміністрація.

Зазначається, що вже багато людей повертаються в Київ.