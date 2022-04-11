Військова адміністрація: небезпека для Києва залишається
Небезпека для Києва залишається, однак столиця має бути готова до оборони. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
"Небезпека для Києва залишається! Доки немає миру, Київ повинен бути готовим до оборони", - повідомляє військова адміністрація.
Зазначається, що вже багато людей повертаються в Київ.
"КМВА вживає заходів для того, щоб не порушуючи загальну систему оборони, дати можливість покращити рух містом. Сьогодні розглядається прийняття рішення по збільшенню автобусних, трамвайних та тролейбусних маршрутів, про функціонування метро, а також відкриття мостів для руху", - йдеться в повідомленні.