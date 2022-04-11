Військова адміністрація: небезпека для Києва залишається

Військова адміністрація: небезпека для Києва залишається

Небезпека для Києва залишається, однак столиця має бути готова до оборони. Про це повідомляє﻿  Київська міська військова адміністрація.

"Небезпека для Києва залишається! Доки немає миру, Київ повинен бути готовим до оборони", - повідомляє військова адміністрація.

Зазначається, що вже багато людей повертаються в Київ.

"КМВА вживає заходів для того, щоб не порушуючи загальну систему оборони, дати можливість покращити рух містом. Сьогодні розглядається прийняття рішення по збільшенню автобусних, трамвайних та тролейбусних маршрутів, про функціонування метро, а також відкриття мостів для руху", - йдеться в повідомленні.

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