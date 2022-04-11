ЄC підготував план постачання газу Україні

Євросоюз підготував план реверсного постачання газу в Україну на випадок перебоїв постачання з Росії. Про це пише Bloomberg із посиланням на єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє Корреспондент.

"Вона повідомила журналістам у Відні, що ЄС у нинішній ситуації не може вважати Росію гідним довіри партнером, і тому перебої не виключені" , - сказано у заяві.

Також Сімсон зазначила, що у Брюсселі оцінюють, які труднощі виникнуть у економік та мешканців ЄС, якщо це інтеграційне об'єднання запровадить ембарго на постачання нафти з Росії.

Раніше Оператор ГТС заявив про загрозу третини транзиту газу через втручання окупантів у роботу КС Новопсков, що може призвести до зупинки транзиту через ГІС Зохранівка.