Хорватія видворяє 24 російських дипломата

Міністерство закордонних справ Хорватії викликало російського посла та повідомило про висилку з країни 24 працівників посольства РФ у Загребі через російське вторгнення до України. Про це йдеться в пресрелізі хорватського МЗС, повідомляє Укрiнформ.

«У понеділок міністерство закордонних та європейських справ викликало російського посла, щоб засудити жорстоку агресію та численні воєнні злочини РФ проти України» , - зазначили у відомстві.

Водночас, послу вручили дипломатичну ноту і повідомили, що, згідно з 11 статтею Віденської конвенції про дипломатичні зносини, Хорватія прийняла рішення зрівняти розмір дипломатичного представництва Російської Федерації з дипломатичним представництвом Республіки Хорватія в Москві.

Згідно зі статтею конвенції, держава перебування іноземної місії має можливість вимагати від іноземного дипломатичного представництва чи консульської установи встановлювати розмір представництва в межах, які вона вважає розумними та нормальними, враховуючи обставини та умови в державі перебування, а також потреби конкретної місії.

Таким чином, як зазначили в МЗС, із Хорватії вислали 18 дипломатів та шість адміністративних працівників російського посольства.

У Загребі ще раз наголосили, що закликають Росію негайно припинити військові дії та вивести війська з України, а також організувати шляхи до евакуації та гуманітарні коридори.