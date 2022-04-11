ЄС додав 21 авіакомпанію РФ у "чорний список"

Європейська комісія додала 21 російську авіакомпанію у "чорний список" через їх невідповідність міжнародним стандартам безпеки, повідомляє УНІАН.

"Комісія оновила Перелік авіаційної безпеки ЄС, який є переліком авіакомпаній, які підпадають під заборону або експлуатаційні обмеження в межах Європейського Союзу, оскільки вони не відповідають міжнародним стандартам безпеки. Після оновлення 21 авіакомпанія, сертифікована в Росії, тепер включена до списку безпеки польотів ЄС" , - йдеться в повідомленні.

За словами комісара з питань транспорту Адіна Валеана, федеральне агентство повітряного транспорту Росії порушило Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Чиказька конвенція) та створило безпосередню загрозу безпеці експлуатувати сотні іноземних літаків без дійсного сертифіката льотної придатності.

Зазначається, що це рішення не є черговою санкцією проти Росії, воно було прийнято виключно з технічних міркувань та міркувань безпеки.