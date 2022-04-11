У "Слузі" анонсували будівництво нових будинків з бомбосховищами

Відбудовуючи знищене під час війни житло, особливу увагу приділятимуть безпековому фактору та проєктуватимуть нові будинки з "сучасними комфортними" бомбосховищами. ﻿Про це заявила голова політичної партії "Слуга Народу" та заступник голови профільного комітету ВРУ Олена Шуляк, повідомляє Економічна правда.

"Ми розглядаємо досвід Ізраїлю, який використовує ці норми з 2004 року. Житло будується з бункерами, які обладнані всім необхідним для комфортного перебування. Для старих будинків будують окремі бункери" , – заявила﻿ вона.

За її словами, замовником нових будівельних норм виступить Міністерство розвитку громад і територій, а державні інститути їх розроблять, і нові будинки матимуть бомбосховища.

Вона пояснила, що проєктувальники не зможуть ігнорувати нові будівельні норми, адже у цьому випадку проєкт не пройде експертизу й забудовник не зможе будувати.