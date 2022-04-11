Прем'єри України та Литви відвідали Бородянку

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом із Прем’єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте відвідав Бородянку, аби показати їй наслідки перебування російських військ, повідомляє Укрiнформ.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на

«Бородянка — одна з болючих ран на тілі України. Сьогодні відвідали визволене смт на Київщині з Прем’єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте. Наслідки окупації російськими варварами жахають. Смерть і руїна — це те, що несе так званий «русский мир» , - йдеться у Телеграмі глави українського уряду.

За його словами, рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих унаслідок обстрілів російськими військами будинків.

«Це все, на що здатний ворог — воювати з мирним населенням. Ми притягнемо до відповідальності кожного, хто винен у цих звірствах» , - запевнив глава уряду.

Він додав, що Литва та інші європейські партнери підтримують Україну на шляху встановлення справедливості.