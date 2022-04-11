Терехов розповів про військову обстановку та руйнування Харкова

У Харкові в результаті дій РФ зруйновано або пошкоджено вже понад 1 600 багатоповерхових житлових будинків. Про це мер Харкова Ігор Терехов сказав в інтерв'ю CNN, повідомляє Укрiнформ.

«Агресор продовжує бомбардувати житлові райони Харкова. 1617 багатоповерхових житлових будинків зруйновано з початку війни», – цитує пресслужба Харківської міської ради інтерв'ю Терехова.

За його словами, обстріли тривали і цієї суботи та неділі. Наприкінці неділі ворог застосував крилаті ракети. Мер зазначив, що страждають люди – є загиблі, постраждалі, руйнується інфраструктура Харкова.

Терехов підкреслив, що українські військові тримають оборону міста, завдяки їхнім героїчним зусиллям та допомозі західних партнерів, у тому числі Великобританії, яка постачає зброю, ЗСУ мають можливість ефективно боротися.

За його словами, попри війну, багато хто не хоче залишати рідне місто, хоча має можливість евакуюватися.

Також Терехов заявив, що від союзників Україні потрібне озброєння та політична підтримка. Крім того, не зайвою буде і гуманітарна допомога – продукти, медикаменти та предмети першої потреби отримують, але їх постійно роздають людям.