Російський автозавод "УАЗ" призупинив виробництво

"Ульяновський автомобільний завод" ("УАЗ") оголосив для всіх своїх співробітників додаткову тижневу корпоративну відпустку у першій половині травня, повідомляє Економічна правда.

Як пише російський Інтерфакс, з урахуванням вихідних днів, неробочі дні на "УАЗі" триватимуть з 30 квітня до 15 травня. Автомобілі у цей період відвантажуватимуться у плановому порядку, а на підприємстві, каже компанія, проведуть ремонт обладнання.

Виробництво автомобілів поновиться 16 травня. Раніше "УАЗ" 14-15 березня переривав збирання автомобілів для "проведення позапланової інвентаризації".

"УАЗ" – основний актив гурту "Соллерс Авто". У групи в Росії є спільні підприємства з Ford (ТОВ "Соллерс Форд", Єлабуга), Mazda ("ТОВ Мазда Соллерс Мануфекчурінг Рус", Владивосток) та Isuzu (ТОВ "Ісузу Соллерс", Ульяновськ).

Це не перший випадок, крои російські автовробници призупиняють чи скорочують виробництво. Так, російський "АвтоВАЗ" запровадив режим чотириденного робочого тижня на виробничих майданчиках у Тольятті та Іжевську з 6 червня.

Працівники заводу також йдуть у корпоративну відпустку з 4 по 24 квітня через "тривалу кризу в постачанні електронних компонентів".