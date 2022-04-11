ЕС готовится обсудить на следующей неделе новые санкций против РФ
Європейський Союз можливо почне обговорення шостого пакету санкцій проти Росії наступного тижня. Про це поінформував кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє Європейська правда.
За його словами, найбільше дебатів буде довкола обмежень щодо нафтопродуктів.
"Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії найімовірніше презентують країнам-членам невдовзі після Великодня (17 квітня). Найперше з великих питань - на які нафтопродукти поширять повне ембарго, навіть з перехідним періодом - досягти консенсусу буде непросто", - повідомив Джозвяк.
П’ятий пакет санкцій проти Росії через її війну проти України Рада ЄС затвердила минулого тижня. Він передбачає, серед іншого, ембарго на імпорт російського вугілля з серпня 2022 року, заборону російським та білоруським вантажним перевізникам працювати у ЄС, заборону надавати доступ до портів ЄС суднам, зареєстрованим під прапором Росії (крім деяких винятків).