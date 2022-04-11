ЕС готовится обсудить на следующей неделе новые санкций против РФ

Європейський Союз можливо почне обговорення шостого пакету санкцій проти Росії наступного тижня.﻿ Про це поінформував кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє Європейська правда.

За його словами, найбільше дебатів буде довкола обмежень щодо нафтопродуктів.

"Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії найімовірніше презентують країнам-членам невдовзі після Великодня (17 квітня). Найперше з великих питань - на які нафтопродукти поширять повне ембарго, навіть з перехідним періодом - досягти консенсусу буде непросто" , - повідомив Джозвяк.

the EU's 6th sanctions package on #Russia will most likely be presented to member states shortly after Easter. 1 of the big issue will be how many oil products that will be included as a full oil embargo, even with a phase out period, will be hard to reach consensus on. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 11, 2022

П’ятий пакет санкцій проти Росії через її війну проти України Рада ЄС затвердила минулого тижня. Він передбачає, серед іншого, ембарго на імпорт російського вугілля з серпня 2022 року, заборону російським та білоруським вантажним перевізникам працювати у ЄС, заборону надавати доступ до портів ЄС суднам, зареєстрованим під прапором Росії (крім деяких винятків).