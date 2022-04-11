Лавров: переговори з Україною триватимуть без пауз у бойових діях

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва буде продовжувати переговорний процес з Києвом, але бойові дії на цей час не призупинятимуть. Про це Лавров заявив в інтерв’ю "Россия 24", повідомляє УНІАН.

"Не бачу причин, по яких їх (переговори) не можемо продовжувати, хоча українська сторона щоразу вивертається, бува, на 180 градусів, відкидаючи те, що вона сама пропонувала кілька днів тому, наприклад. Проте ми люди терпеливі і наполегливі" , - заявив глава російського МЗС.

При цьому пауз у бойових діях не буде. За словами Лаврова, напередодні першого раунду перемовин Путін нібито дав наказ вогонь припинити, але Україна буцімто "не відповіла взаємністю".