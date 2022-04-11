Розслідування Польщі заявила про причетність РФ до Смоленської авіакатастрофи

Згідно з даними розслідування Польщі, причиною Смоленської авіакатастрофи став вибух у лівому крилі літака. До загибелі президента Леха Качинського причетна Російська Федерація.﻿ Про це пише Spidersweb, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За словами голови підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи, колишнього міністра національної оборони Польщі Антонія Мацеревича, слідство вже встановило точне місце й час вибуху.

Зазначається, що вибух стався на відстані 100 метрів до берези, при тому, що у місцевості не було жодних високих дерев або ж перешкод. Також були знайдені сліди вибухівки на 190 елементах літака Ту-154М.

Британська лабораторія, зі свого боку, підтвердила наявність тротилу й інших сполук у 89 із 238 досліджених зразків. Щобільше, були виявлені надлишкові кількості алюмінію щодо кремнію, що підтверджує термобаричний вибух оксиду етилену.

Як відзначив колишній міністр, Росія ускладнювала доступ до фрагментів літака, технічної документації й записів з кабіни ще з початку розслідування. Слідчі досі не побачили оригінального запису реєстраторів польоту, частини деталей й документів з військового аеродрому "Смоленськ-Північний".

Смоленська трагедія. Що відомо: