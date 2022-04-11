ГУР: поранених російських військових агітують повертатися на війну
Поранених російських солдатів переконують повертатися на війну. Задля цього поширюють у військових медзакладах РФ фейки. Про це заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Укрiнформ.
"Окупанти посилюють антиукраїнську, антизахідну пропаганду у російських військових медичних закладах. Для цього воєнно-політичне управління східного військового округу РФ вимагає організувати "проведення воєнно-політичного інформування про хід демілітаризації та денацифікації України з використанням спеціального випуску газети "Комсомольская правда", - ідеться у Телеграмі в розвідки.
У ГУР повідомляють, що російські госпіталі переповнені військовослужбовцями, які брали участь у бойових діях в України, з пораненнями різної тяжкості. Більшість з них не бажають повертатися у зону бойових дій.
"Цю ситуацію російські пропагандисти намагаються переламати за допомогою спецвипуску "Комсомольской правды". В ньому розміщені постановчі фотографії радості "звільнених українців", матеріали про "фейковість" світової преси та про підтримку росіян війни проти України", - додають у розвідці.