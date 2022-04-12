Виплати біженцям у Німеччині: на яку суму розраховувати українцям

Українці часто обирають Німеччину у якості країни для перечікування війни, тому ФРН змушена дбає про біженців. На які виплати та за яких умов українці можуть розраховувати у Німеччині, повідомляє Сьогодні.

Отже, українці, які після приїзду до Німеччини подали заяву на тимчасовий захист, можуть отримувати соціальну допомогу нарівні з тими, хто подав заяву з проханням про притулок.

Їм нададуть фінансову підтримку, яка має покривати витрати на:

харчування;

опалення;

одяг;

здоров'я;

базові побутові витрати, і навіть "особисті" витрати.

Однак якщо ви проживаєте в притулках для біженців, значну частину цього списку можна отримати у вигляді речової, а не фінансової допомоги.

Отже, якщо ви живете у спеціальних таборах, то отримуватимете так звані "кишенькові гроші". Дорослим на місяць нараховується 163 євро, а неповнолітнім – від 105 до 111 євро, залежно від віку дитини.

Якщо ж ви не отримуєте жодної з перерахованих вище видів допомоги і не живете у зазначених таборах, то можете розраховувати на більшу суму, але тоді про одяг і їжу доведеться піклуватися самостійно.

Отже, дорослому, який не проживає в гуртожитку від соцслужб, надається 367 євро на місяць та по 330 євро на людину, якщо біженець живе з чоловіком/дружиною.

Якщо вам від 18 до 25 і ви живете із батьками, то отримати зможете лише 294 євро, неповнолітнім запропоновано такі виплати:

від 14 до 17 років – 326 євро;

від 6 до 14 років – 326 євро;

до 6 років – 249 євро.

Щоб отримати соцдопомогу, необхідно звернутися до відомства з соціальних питань при громаді проживання.

Що зміниться зовсім скоро

А з 1 червня 2022 року українські біженці у Німеччині зможуть отримувати базові соціальні виплати, в середньому 400 євро на місяць.

Також для наших громадян буде спрощено доступ до центрів зайнятості та охорони здоров'я та з'явиться можливість вступити на безкоштовні курси вивчення німецької мови.