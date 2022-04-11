Боррель: ЄС не зміг запровадити санкції на енергоносії з РФ
Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розповів про відсутність згоди країн-членів на запровадження санкції на російські газ і нафту. Про це, з посиланням на РИА Новости, пише Антон Федорців, РБК-Україна.
Боррель визнав, що країни-члени Євросоюзу досі не домовилися про ембарго на купівлю енергоносіїв з РФ. Надалі дипломати 28 країн запланували новий раунд переговорів.
"Глави МЗС країн ЄС не ухвалили рішень про санкції щодо російських нафти та газу. Домовилися продовжити обговорення", – констатував Боррель.