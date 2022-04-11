Грузія і Молдова отримали від Єврокомісії опитувальники щодо статусу кандидата

У понеділок, 11 квітня, відбулась зустріч очільників МЗС Грузії й Молдови Іллі Дарчіашвілі та Ніка Попеска з єврокомісаром з сусідства та розширення ЄС Олівером Варгеїм. Обидві країни отримали опитувальники про членство в Євросоюзі, повідомляє 24 Канал.

Так, сьогодні Європейський комісар з питань сусідства та розширення ЄС передав анкети за заявкою ЄС міністру закордонних справ Грузії Іллі Дарчіашвілі та міністру Молдови Ніку Попеску в Люксембурзі.

"Це перший крок на вашому європейському шляху. Ми готові працювати з вами дуже швидко, щоб надати висновок Європейській раді відповідно до запиту" ,– зазначив Варгеї.

Після того, як влада двох країн дасть відповіді на запитання з анкети, Єврокомісія підготує звіт і передасть його до Євроради.

I handed over the questionnaire on #EU ???????? application to Foreign Minister of #Moldova ???????? @nicupopescu in Luxembourg today: ‘A first step. We are ready to go very fast, so the faster you fill it out, the faster we will be able to provide the opinion to the European Council.’ pic.twitter.com/2pVkxGf0By — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) April 11, 2022

I handed over the questionnaire on #EU ???????? application to Foreign Minister of #Georgia ???????? @iliadarch in Luxembourg today: ‘This is the first step on your European path. We are ready to work with you very fast to deliver the opinion to the European Council as requested.´ pic.twitter.com/qfANjr4H7V — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) April 11, 2022

Як повідомлялось, Молдова і Грузія подали заявку одразу слідом за Україною, яка прийняла таке рішення після початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року.