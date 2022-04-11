Грузія і Молдова отримали від Єврокомісії опитувальники щодо статусу кандидата
У понеділок, 11 квітня, відбулась зустріч очільників МЗС Грузії й Молдови Іллі Дарчіашвілі та Ніка Попеска з єврокомісаром з сусідства та розширення ЄС Олівером Варгеїм. Обидві країни отримали опитувальники про членство в Євросоюзі, повідомляє 24 Канал.
Так, сьогодні Європейський комісар з питань сусідства та розширення ЄС передав анкети за заявкою ЄС міністру закордонних справ Грузії Іллі Дарчіашвілі та міністру Молдови Ніку Попеску в Люксембурзі.
"Це перший крок на вашому європейському шляху. Ми готові працювати з вами дуже швидко, щоб надати висновок Європейській раді відповідно до запиту",– зазначив Варгеї.
Після того, як влада двох країн дасть відповіді на запитання з анкети, Єврокомісія підготує звіт і передасть його до Євроради.
Як повідомлялось, Молдова і Грузія подали заявку одразу слідом за Україною, яка прийняла таке рішення після початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року.