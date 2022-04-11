Канцлер Австрії прокоментував зустріч із Путіним

Канцлер Австрії Карл Нехаммер під час переговорів із Володимиром Путіним заявив, що війна в Україні має припинитися. Про це, з посиланням на Kronen Zeitung, повідомляє Новое время.

Переговори Негаммера з Путіним пройшли у підмосковній резиденції в Ново-Огарьово і тривали близько 75 хвилин. Як зазначає видання, ні рукостискань, ні спільних фотографій не було — ймовірно, через побоювання, що Росія може використати їх у своїх пропагандистських цілях.

За словами австрійського канцлера, зустріч була "дуже жорсткою і прямою" і не була дружнім візитом. Нехаммер хотів зробити все можливе, щоб домогтися припинення бойових дій або принаймні прогресу з гуманітарних питань для мирних жителів України, пише видання.

"Попри всі розбіжності, для мене немає альтернативи пошуку прямого діалогу з Росією" , - цитує видання Нехаммера.

Під час зустрічі з Путіним австрійський канцлер дав зрозуміти, що санкції проти Росії посилюватимуться доти, доки в Україні гинуть люди. Також Нехаммер згадав воєнні злочини в Бучі та інших містах, скоєні російськими окупантами, і заявив, що винні мають бути притягнуті до відповідальності.

"Найважливішим моїм посланням Путіну було те, що ця війна має нарешті закінчитися, тому що у війні з обох боків є лише ті, хто програв" , - пише видання.

Карл Нехаммер – перший європейський лідер, який особисто зустрівся з Путіним після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.

9 квітня канцлер Австрії відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Він також відвідав Бучу і заявив про плани Відня посилювати санкції проти Росії, доки не закінчиться війна.