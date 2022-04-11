ЄС направить в Україну місію для збору доказів військових злочинів
Глави Міністерств закордонних справ країн ЄС погодили відправлення в Україну спеціальної місії. Вона займеться збором доказів військових злочинів Росії. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
За його словами, для роботи з виявлення військових злочинів будуть виділені фінансові кошти.
Також у понеділок, 11 квітня, глави МЗС Євросоюзу зустрілися з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом для обговорення подальших дій щодо України. Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич.
"Винних у тяжких злочинах потрібно притягнути до відповідальності", - зазначив він.
За його словами, Латвія підтримує роботу прокурора і внесла 100 тисяч євро для фінансування.