ЄС направить в Україну місію для збору доказів військових злочинів

Глави Міністерств закордонних справ країн ЄС погодили відправлення в Україну спеціальної місії. Вона займеться збором доказів військових злочинів Росії.﻿ Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

За його словами, для роботи з виявлення військових злочинів будуть виділені фінансові кошти.

Також у понеділок, 11 квітня, глави МЗС Євросоюзу зустрілися з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом для обговорення подальших дій щодо України. Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич.

"Винних у тяжких злочинах потрібно притягнути до відповідальності" , - зазначив він.

За його словами, Латвія підтримує роботу прокурора і внесла 100 тисяч євро для фінансування.