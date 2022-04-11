Фінляндія запропонувала Естонії допомогти з українськими біженцями

Фінляндія запропонувала Естонії допомогу з прийомом українців, які приїздять до країни через війну, повідомляє Європейська правда.

Як пишуть фінські ЗМІ, серед іншого, Фінляндія готова перемістити до себе людей з найбільш вразливих категорій, як люди з інвалідністю та діти без супроводу батьків.

З початку повномасштабної війни з України до Естонії приїхали близько 27 тисяч біженців.

Як повідомив представник міграційного відділу МВС Іікка Саунамякі, перевезення цих категорій до Фінляндії ще не починали і планування тільки починається.

У Фінляндії на цей час зареєстровано 15 тисяч українців, які залишили свої домівки через війну, і ще значна частина тих, хто приїхав, поки не зареєструвалися.

Нагадаємо, до Естонії українці прибувають не лише транзитом через Польщу та Литву і Латвію - через російський кордон в’їздять ті, кого примусово вивезли до Росії з окупованої території, або ж вони не мали іншої можливості виїхати. Скільки громадян України в’їхали до Європи та зокрема Естонії за таким маршрутом, достеменно невідомо.