ДСНС: з-під завалів у Бородянці дістали ще 7 тіл

У Бородянці на Київщині 11 квітня з-під завалів витягли тіла 7 людей. З початку проведення робіт з-під завалів дістали тіла 19 загиблих. Про це інформувала Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"11 квітня в ході розбирання завалів двох багатоповерхових житлових будинків виявлено тіла 7 осіб. До робіт залучено 226 осіб та 42 одиниці техніки, а також 40 добровольців з Києва. З початку проведення робіт з-під завалів вилучено 19 загиблих. Роботи продовжуються" , - повідомили рятувальники.