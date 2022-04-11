CNN: третина російських сил втратила боєздатність

Джерела журналістів у західних розвідувальних відомствах твердять, що майже третина сил, які зосередила Росія в середині лютого для вторгнення в Україну, втратили свою боєздатність. Про це пишуть BBC та CNN, повідомляє Українська правда.

"Згідно зі словами західного високопосадовця, вони здійснили переоцінку кількості російських БТГр (у кожній від 700 до 1000 чоловік), які втратили боєздатність внаслідок бойових дій в Україні, і тепер обраховують їх на рівні 37-38, тобто боєздатних лишилося 90 БТГр. Це вказує на більші втрати, ніж вважалося раніше" , - інформує кореспондент ВВС Марк Урбан з посиланням на неназваного посадовця західного уряду, CNN з посиланням на слова високопосадовця Пентагону

Журналісти CNN під час спілкування з високопосадовцем Пентагону з’ясували, що наразі росіяни посилено підвозять до своїх передових підрозділів на Донбасі тилове забезпечення та посилюють допоміжними засобами.

Зокрема, конвой, який помітили супутники у селищі Великий Бурлук, радше за все рухався в Ізюм для посилення російських військ. У його складі американська розвідка бачить техніку для командування й управління з польовими штабами, підтримка для піхоти, можливо, безпілотники.