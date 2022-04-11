СБУ: затримано шпигуна, який працював в Адміністрації екс-президента

СБУ затримала агента російських спецслужб, який працював в Адміністрації колишнього президента та інших держструктур. Про це заявили у Службі безпеки України, повідомляє Українська правда.

"Контррозвідка СБУ затримала агента російських спецслужб, який зробив в Україні серйозну кар'єру – працював в Адміністрації колишнього президента та інших держструктурах" , - поінформувало СБУ.

Затриманий зізнався, що з 2014 працював на Головне управління Генштабу Збройних Сил РФ. Був завербований після того, як утік з Донбасу до Білгорода.

Російські куратори вибрали йому псевдонім "Регін" і поставили завдання отримати секретну інформацію державного рівня.

Для цього йому навіть допомагали робити кар'єру в українських органах влади. Зокрема агент працював у суді, згодом в одному з департаментів Адміністрації колишнього президента, а потім служив в армії.

Він також збирав дані про різних чиновників, що компрометують. А з початком широкомасштабного вторгнення в Україну – інформацію про силовиків, зброю та військову техніку.

У ході спецоперації співробітники Харківського управління СБУ перехопили канал зв'язку агента, встановили його місцезнаходження та зрештою схопили на Донеччині. Агентові загрожує довічне позбавлення волі.