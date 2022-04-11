У Криму оголосили "жовтий" рівень терористичної загрози

У Криму запроваджується високий рівень терористичної небезпеки через можливі провокації "пособників київського режиму". Про це заявив глава Криму Сергій Аксьонов, повідомляє Корреспондент.

"Мною прийнято рішення про введення з 20 години 00 хвилин 11 квітня 2022 року на території міських округів Армянськ, Джанкой, Керч, Красноперекопськ, Джанкойського, Красноперекопського та Ленінського районів Республіки Крим високого ("жовтого") рівня терористичної небезпеки" , - написав він у Telegram.

За його словами, режим запроваджено з профілактичною метою. Аксьонов зазначив, що на півострові спокійно, обстановка "контролюється владою та правоохоронними органами".

Режим діятиме 15 діб.