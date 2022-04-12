КШЕ порахувала прямі збитки від російського вторгнення

Станом на 11 квітня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури України від російського вторгнення сягнула $80,4 млрд або 2,4 трлн грн. Загальні втрати економіки, понесені в ході війни, складають $564−600 млрд, повідомляє Новое время.

Про це свідчить аналіз, який здійснюють у межах проекту Росія заплатить команда KSE Institute (аналітичний підрозділ Київської школи економіки) та волонтери з партнерських організацій, зокрема, Центру економічної стратегії, Dragon Capital, Антикорупційного штабу, Інституту аналітики та адвокації, Трансперенсі Інтернешнл Україна та ДП Прозорро.Продажі.

За спільними оцінками Мінекономіки та KSE, загальні втрати економіки України через війну, як прямі так і непрямі (зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо), коливаються від $564 млрд до $600 млрд.



В цілому, за 47 днів російської агресії в Україні пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 23 тис. км доріг, 37 тис. кв. м житлового фонду, 319 дитячих садочків, 546 закладів освіти, 205 медзакладів, 145 заводів та підприємств. Крім того, внаслідок війни постраждали щонайменше 54 адміністративних будівлі, 277 мостів та мостових переходів, 10 військових аеродромів, 8 аеропортів та 2 порти. Також станом на 8 квітня пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 74 релігійні споруди та 62 інших культурних споруди.

Інфографіка: KSE

Найбільше зростання вартості втрат на поточному тижні призвело зростання за статтею житлова нерухомість. Друга за величиною причина зростання — втрата активів підприємств. Також в оновлених розрахунках було уточнено вартість закладів охорони здоров’я, з урахуванням структури цих закладів (лікарні, амбулаторії, поліклініки, лабораторії тощо).

Аналіз прямих втрат об'єктів промисловості, задокументованих у публічних джерелах, свідчить, що найбільших збитків зазнали металургія, коксохімічні та нафтопереробні підприємства, а також машинобудування. За підрахунками аналітиків проекту, загальна сума прямих задокументованих збитків промисловості станом на 11 квітня сягнула $6,25 млрд.

Прямі втрати активів підприємств внаслідок бойових дій, у розрізі галузей, $ млрд, станом на 11 квітня

Інфографіка: KSE

Надати інформацію про втрати фізичної інфраструктури, зокрема житлових будинків, в результаті війни, може кожен громадянин. Для цього командою KSE Institute спільно з Офісом президента та Міністерством економіки України було створено проект Росія заплатить. Також подати інформацію щодо пошкоджень можна за допомогою чат-боту або у застосунку Київ Цифровий.