У "ДНР" запропонували вдарити в частині Маріуполя хімзброєю

Представник так званої "народної міліції" т.зв. "ДНР" Едуард Басурін заявив, що українських захисників Маріуполя треба заблокувати на заводі Азовсталь, а потім застосувати там хімічну зброю. Відповідні слова Басуріна наводять російські ЗМІ, повідомляє Корреспондент.

Коментуючи повідомлення про те, що в районі Азовсталі перебувають не менш як 1,5 тисячі українських бійців, Басурін запропонував план атаки на них за допомогою "хімічних військ".

"Там підземні поверхи, тому брати цей об'єкт штурмом сенсу не має. Тому що можна покласти велику кількість своїх солдатів, а противник втрат як таких не зазнає. Тому наразі потрібно розібратися із блокуванням цього заводу, знайти всі виходи і входи – у принципі, це можна зробити. А після цього вже звернутися, я думаю, до хімічних військ, які знайдуть спосіб, як викурити кротів зі своїх нір" , – сказав Басурін.

Як відомо, хімічна зброя, поряд з ядерною та біологічною зброєю, відноситься до зброї масового ураження і є забороненою низкою міжнародних домовленостей.