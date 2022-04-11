ОТУ "Схід": ЗСУ сьогодні знищили 92 загарбники, танк і вертоліт

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські захисники 11 квітня знищили понад 90 загарбників, ворожі танк і гелікоптер. Про це поінформувало ОТУ "Схід" у Фейсбуці, повідомляє Укрiнформ.

Зазначається, що на сході України російські війська сьогодні здійснили одну атаку. Українська артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки ворога.

Так, у ході боїв були знищені 92 російські загарбники, один танк, три БТР/БМП, три артилерійські системи, 24 одиниці автомобільної техніки, один гелікоптер і три безпілотники.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Генштабу, російські війська з 24 лютого по 11 квітня втратили близько 19 500 осіб.