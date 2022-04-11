Білий дім: зміна командувача наступальними силами в Україні не допоможе РФ

Призначення генерала Дворнікова командувачем наступальних сил Росії в Україні не змінить того факту, що РФ уже зазнала стратегічного провалу. Про це заявила в понеділок на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Укрiнформ.

«Заміна особового складу чи вищого керівництва не скасовує того факту, що це (наступальна операція в Україні – ред.) вже стало стратегічним провалом для Росії» , - зазначила речниця адміністрації Байдена.

Вона також зауважила, що генерал Дворніков "прославився" тим, що під його керівництвом російські сили чинили варварські дії проти цивільних у Сирії.

Водночас Псакі висловила думку, що «ті звірства, які ми вже бачили в Україні, триватимуть».