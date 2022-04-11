"Азов": росіяни скинули на Маріуполь невідому отруту

Російські окупанти скинули на Маріуполь отруйну речовину невідомого походження, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні загону спеціального призначення "Азов".

"Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА" , – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.

Наслідки використання невідомої речовини уточнюються.