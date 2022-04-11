В Ірпені оголосили комендантську годину на три доби

У місті Ірпінь Київської області комендантська година триватиме від 12 до 15 квітня. Про це заявив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин, повідомляє Укрiнформ.

"Від завтрашнього ранку (з 6:00) і до 9:00 п'ятниці, 15 квітня, на території Ірпеня запроваджується комендантська година" , - написав він у Телеграмі.

Маркушин наголосив, що в'їзд у місто протягом комендантської години буде заборонений. Виняток - правоохоронні органи, рятувальники, комунальні служби та волонтери за попередньо узгодженим списком.

Проїзд на Бучу дозволений через Дмитрівку і Забуччя.