В Ірпені оголосили комендантську годину на три доби
У місті Ірпінь Київської області комендантська година триватиме від 12 до 15 квітня. Про це заявив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин, повідомляє Укрiнформ.
"Від завтрашнього ранку (з 6:00) і до 9:00 п'ятниці, 15 квітня, на території Ірпеня запроваджується комендантська година", - написав він у Телеграмі.
Маркушин наголосив, що в'їзд у місто протягом комендантської години буде заборонений. Виняток - правоохоронні органи, рятувальники, комунальні служби та волонтери за попередньо узгодженим списком.
Проїзд на Бучу дозволений через Дмитрівку і Забуччя.