Зеленський: для деблокади Маріуполя необхідно збільшити постачання зброї

Президент Володимир Зеленський заявив, що для деблокади Маріуполя необхідно збільшити постачання важкого озброєння в Україну, повідомляє Новое время.

Президент заявив, що Україні потрібні літаки, достатня кількість бронетехніки, артилерія.

"Ми все ще залежні у постачанні зброї від наших партнерів. На жаль, ми не отримали стільки, скільки необхідно, щоб швидше завершити цю війну, щоб повністю знищити ворога на нашій землі. І щоб виконати завдання, які для кожної нашої людини є очевидними. Зокрема, щоби деблокувати Маріуполь. Якби ми отримали літаки, достатню кількість бронетехніки, артилерію, ми могли б це зробити" , - заявив Зеленський.

Глава держави закликав партнерів не гаяти часу, прискоривши постачання зброї, яка залишається на складах.

"Затримки з постачанням зброї означають те, що втрачається не лише час. Втрачаються життя українців. Життя, яке вже не повернути. І це вже відповідальність тих, хто досі тримає необхідну Україні зброю на складах. Відповідальність, яка назавжди залишається в історії. І залишиться" , - заявив президент.

Українські військові понад місяць протистоять переважаючим силам супротивника в Маріуполі в умовах гуманітарної катастрофи, спричиненої постійними російськими обстрілами. Президент Володимир Зеленський говорив, що оборона Маріуполя дозволяє утримувати позиції українських військ на сході держави, завдяки цьому Україна має більш жорсткі позиції на переговорах із Росією.

Вчора ввечері загін спецпризначення "Азов" заявив, що російські окупанти застосували невідому речовину проти українських військових та цивільних у Маріуполі.