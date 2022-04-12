У МЗС Британії розпочали перевірку інформації про хімічну атаку в Маріуполі

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила про початок "термінової роботи з партнерами" з перевірки інформації щодо використання російськими окупантами хімічної зброї в Маріуполі, повідомляє Новое время.

"Повідомляється, що російські війська могли застосувати отруйні речовини при нападі на жителів Маріуполя. Ми терміново працюємо з партнерами для перевірки деталей. Будь-яке застосування такої зброї було б безсердечною ескалацією цього конфлікту, і ми вимагатимемо від Путіна та його режиму відповіді" , - повідомила глава МЗС.

Увечері 11 квітня полк Азов повідомив, що російські окупанти використали проти українських військових та цивільних у Маріуполі невідому отруйну речовину, яку скинули з безпілотника. У постраждалих спостерігається дихальна недостатність та порушення координації.