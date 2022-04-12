Пентагон про хімічну зброю в Маріуполі: поки не можемо підтвердити
Пентагон не може підтвердити повідомлення про те, що російські війська застосували хімічну зброю в Маріуполі, повідомляє Українська правда.
Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.
"Ці повідомлення, якщо вони правдиві, відображають занепокоєння, які ми мали щодо потенціалу Росії у використанні в Україні різноманітних засобів боротьби з масовими заворушеннями, включаючи сльозогінний газ, змішаний із хімічними речовинами", – йдеться в повідомленні.
За словами Кірбі, Пентагон знає про ці повідомлення і уважно стежитиме за ситуацією.