Пентагон про хімічну зброю в Маріуполі: поки не можемо підтвердити

Пентагон не може підтвердити повідомлення про те, що російські війська застосували хімічну зброю в Маріуполі, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

"Ці повідомлення, якщо вони правдиві, відображають занепокоєння, які ми мали щодо потенціалу Росії у використанні в Україні різноманітних засобів боротьби з масовими заворушеннями, включаючи сльозогінний газ, змішаний із хімічними речовинами" , – йдеться в повідомленні.

За словами Кірбі, Пентагон знає про ці повідомлення і уважно стежитиме за ситуацією.