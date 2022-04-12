Російський монополіст Газпром не оскаржив рішення суду щодо суперечки з польською компанією PGNIG і воно стало остаточним, повідомляє Новое время.

"Рішення Арбітражного суду щодо цін на газ у Ямальському контракті, сприятливе для PGNiG, є остаточним. Правовий шлях для оскарження цього рішення з боку Газпрому вичерпано", - йдеться у повідомленні компанії.

Газпром не подав касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду Стокгольму про відмову у задоволенні його апеляційної скарги, тому рішення від 30 березня 2020 року набуло чинності.

Згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, PGNiG платитиме російській компанії за природний газ за новою формулою. Ціна безпосередньо залежатиме від вартості газу на західноєвропейському ринку. Рішення Трибуналу застосовується з 1 листопада 2014 року, тобто від дня, коли PGNiG звернулася до Газпрому із проханням переглянути ціну у контракті. Це означає, що російська компанія зобов'язана повернути PGNiG приблизно $1,5 млрд. Це різниця між ціною, розрахованою за новою формулою, та сумою, фактично сплаченою PGNiG з 1 листопада 2014 року до 29 лютого 2020 року.