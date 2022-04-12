"Укрзалізниця" призначила евакуаційні потяги на 12 квітня

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 12 квітня. Сьогодні відправиться 13 потягів, повідомляє Сьогодні.

Як курсуватимуть евакуаційні потяги?

Покровськ

10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль;

14:00 – 241/242 Покровськ – Львів;

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;

17:30 – 225/226 Покровськ – Чернівці.

Львів

14:00 – 241/242 Львів – Дніпро;

22:00 – 274/273 Львів – Полтава Півд.

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