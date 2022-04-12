"Укрзалізниця" призначила евакуаційні потяги на 12 квітня
"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 12 квітня. Сьогодні відправиться 13 потягів, повідомляє Сьогодні.
Як курсуватимуть евакуаційні потяги?
Покровськ
- 10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль;
- 14:00 – 241/242 Покровськ – Львів;
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;
- 17:30 – 225/226 Покровськ – Чернівці.
Львів
- 14:00 – 241/242 Львів – Дніпро;
- 22:00 – 274/273 Львів – Полтава Півд.
Інші
- 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас;
- 08:30 – 240/239 Тернопіль – Дніпро;
- 11:20 – 274/273 Слов’янськ – Львів;
- 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ;
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;
- 21:30 – 236/235 Чернівці – Київ-Пас;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.