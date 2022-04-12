Бельгія повертає посольство до Києва, що виділяє Україні 500 млн євро

Бельгія повертає посольство до Києва, що виділяє Україні 500 млн євро

Міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес заявила, що незабаром відновить роботу посольство країни в Києві, яке було закрито в березні з міркувань безпеки. Також Бельгія готує новий пакет допомоги у розмірі 500 млн євро, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Після зустрічі Ради міністрів закордонних справ ЄС в Люксембурзі Вільмес підтвердила, що МЗС Бельгії готується до відкриття посольства в Києві. Крім того, Бельгія анонсувала виділення третього траншу в розмірі 500 млн євро до європейського фонду миру.

Глава зовнішньополітичного відомства також підтвердила підтримку Бельгією п'ятого пакета санкцій проти Росії й Білорусі та закликала очікувати наступної серії санкцій вже найближчим часом.

Новини

Популярні теми форуму

analytics