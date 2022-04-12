ОК "Південь": під Миколаєвом окупанти намагалися атакувати ЗСУ, переодягнувшись у цивільних

Поблизу Миколаєва російські окупанти намагалися атакувати українські позиції, вдавши з себе цивільних, повідомляє Новое время.

Після спроби атаки українських позицій п'ятьох російських військових було знищено, решта втекла з поля бою.

"На Миколаївщині, вишукуючи відчайдушні способи диверсій, переодягнені рашисти на 3 цивільних автомобілях намагалися видати себе за групу евакуйованих місцевих жителів, які заблукали. Під'їхавши під таким прикриттям до наших позицій, окупанти спробували атакувати, але отримали гідну відсіч". Втративши п'ять своїх, злиняли з поля бою" , - повідомили у Оперативному командуванні Південь.

Внаслідок обстрілів російських окупантів Миколаївської області минулої доби, 10 квітня, постраждали 25 людей.