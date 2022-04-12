Японія ввела санкції проти депутатів Держдуми РФ та дочок Путіна

Міністерство закордонних справ Японії оголосило про запровадження санкцій проти 398 росіян та 28 російських організацій через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, повідомляє Новое время.

Про це повідомляється на сайті МЗС Японії.

Країна вводить санкції у вигляді заморожування активів проти 385 депутатів Держдуми РФ, а також дочок російського диктатора Володимира Путіна Катерини Тихонової та Марії Воронцової, дружини та дочки голови МЗС РФ Марії Лаврової та Катерини Винокурової. Крім них, під санкції потрапили головком ВМФ РФ Микола Євменов, його заступник віцеадмірал Володимир Касатонов, командувач Чорноморського флоту адмірал Ігор Осипов, головком Сухопутних військ Олег Салюков, головком ВКС РФ Сергій Суровікін, командувач ВПС РФ Сергій Дронов та інші росіяни.

Також обмеження введено проти російських банків Альфа-банк та Сбербанк. Їхні активи будуть заморожені, а транзакції з ними заборонені, починаючи з 12 травня.

До переліку підприємств потрапили АТ НПК Техмаш, Рязанське конструкторське бюро Глобус, Арзамаське науково-виробниче підприємство Темп-авіа, державне машинобудівне конструкторське бюро Вимпел імені Торопова, Арсеньївський авіаційний завод Прогрес імені Сазикіна та інші.

Японія запровадила заборону іноземні інвестиції в РФ. З 12 травня вони здійснюватимуться лише за спеціальними дозволами.