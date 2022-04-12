Блінкен закликав Індію визначитися зі ставленням до Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Індію «прийняти власні рішення» щодо викликів, які несе війна Росії проти України та визначитися з підходом до спільного бізнесу з РФ, повідомляє Укрiнформ.

Про це Блінкен заявив у Вашингтоні на пресконференції у форматі 2+2 - за участю глав зовнішньополітичних і оборонних відомств двох країн.

«Індія повинна прийняти власні рішення щодо своїх підходів до викликів (війни Росії проти України – ред.)» , - зазначив державний секретар США.

Він наголосив, що нинішня російська агресія є не лише нападом на український народ, а й «атакою на світовий порядок», якого США, Індія, як і всі інші країни світу, дотримуються і який захищають.

У цьому зв’язку Блінкен нагадав, що Сполучені Штати проводять консультації з усіма союзниками й партнерами щодо наслідків для Росії через те, що вона розв’язала війну в Україні та чинить звірства проти мирних людей.

«На нашу думку, важливо, щоб усі країни, особливо ті, що мають важелі впливу, тиснули на Путіна, для припинення війни. Але також важливо, щоб демократії були разом» , - підкреслив державний секретар США.

Як повідомлялося, Індія намагається продовжувати партнерські відносини з Росією. Індійська сторона надалі купує російську нафту, а минулого тижня утрималася під час голосування щодо припинення членства Росії в Раді ООН з прав людини.