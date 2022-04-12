Ворог вночі обстрілював Луганщину: є загиблий і поранені, зруйновані будинки

Російські окупанти продовжили обстрілювати Луганську область і вночі, внаслідок чого мінімум одна людина загинула і троє отримали поранення. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на своєму офіційному каналі в Telegram﻿.

"На жаль, є жертви в Лисичанську - один загиблий чоловік, ще троє людей поранені, двох вчасно евакуювали з-під обстрілів. У Рубіжному загорілися три будинки", - розповів Гайдай.﻿﻿

За його словами, дуже часто рятувальники отримують виклики з території міста, де вже майже місяць перебувають кадировці, або безпосередньо із зони активних бойових дій. Тому пожеж та руйнувань у Рубіжному набагато більше.

"Вогонь росіяни відкривали по Сєверодонецькій громаді, Лисичанську, Кремінній, Новодружеську, Рубіжному. Ними пошкоджено 17 об'єктів – 12 житлових будинків та 4 об'єкти інфраструктури, нежитлові споруди", – написав Гайдай.

Також він додав, що два будинки горіли вночі вночі , ще два та кілька господарських будівель – у Новодружеську. Загалом працівниками ДСНС було ліквідовано 17 пожеж.